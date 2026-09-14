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Çekmeköy’de hafriyat kamyonunun dorsesi üst geçide çarptı

Çekmeköy’de hafriyat kamyonunun dorsesi üst geçide çarptı
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ÇEKMEKÖY’de hafriyat kamyonunun dorsesi önce yoldaki tabelaya, ardından üst geçide çarptı.

ÇEKMEKÖY'de hafriyat kamyonunun dorsesi önce yoldaki tabelaya, ardından üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorse kamyondan ayrılırken, kaza cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dorsesi açık şekilde ilerleyen hafriyat kamyonunun dorsesi önce yoldaki tabelaya, ardından üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorse kamyondan ayrıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafikte kısa süreli aksama yaşanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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