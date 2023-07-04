Çekmeköy'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı

Çekmeköy'de bir binanın giriş katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucu bir kişi yaralandı ve binada yangın çıktı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yapıyor.

Çekmeköy'de bir binanın giriş katında doğal gazdan kaynaklanan ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaya ilişkin ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Şahinbey Caddesi Denizciler Sokak'ta bulunan binanın giriş katında patlama oldu.

Patlama sonucu, burada yaşayan yabancı uyruklu M.G. yaralanırken, binada yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı kadını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Patlamada giriş kattaki bazı duvarlar yıkıldı. Park halindeki kimi araçlar, etrafa savrulan beton parçaları ve pencerelerin demir korkuluklarının isabet etmesi sonucu hasar gördü.

Polis ekipleri, binanın etrafına güvenlik şeridi çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Binanın bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Çekmeköy'deki bir binanın giriş katında doğal gaz patlaması meydana geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olayda ikamette yaşayan bir kişi hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, Kartal Eğitim Araştırma Yanık Merkezi'nde tedavi altına alınmıştır. Doğal gaz ekipleri gerekli tedbirleri almış olup, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."