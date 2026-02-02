Haberler

Çekmeköy'de bakım yaparken iki asansör arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti

Çekmeköy'de, bir binada bakım yapan kişi asansörlerden birinin aşağıya doğru hareket etmesi sonucu sıkışarak yaşamını yitirdi.

Fuat Y. (35), Taşdelen Mahallesi Şehit Kubilay Caddesi'nde bulunan bir sitede ikili asansörlerin olduğu binanın girişinde bakım işlemine başladı.

Bakım yaparken iki asansörden birinin aşağıya doğru hareket etmesi sonucu sıkışan Fuat Y. ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sıkıştığı yerden ekiplerce kurtarılan Fuat Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekiplerince, Fuat Y. ile çalışan Yaşar D'nin bilgisine başvuruldu.

Yaşar D, polis ekiplerine, bakım çalışması yaparken bir asansörün bir anda aşağıya doğru hareket etmesiyle Fuat Y'nin sıkıştığını aktardığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
