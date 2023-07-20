Çekirge istilasına karşı ilaçlama çalışması başlatıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sıcak havaların etkisiyle çoğalan ve sürüler halinde göç eden çekirgeler, tarım arazilerine zarar vermeye başlayınca Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Çiftçileri tedirgin eden çekirge zararlısına karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.

Muratlı'da sürüler halinde hareket eden çekirgeler, önlerine gelen her şeyi yiyor. Tarım arazilerine de zarar veren çekirgeler, çiftçinin korkulu rüyası oldu. Çekirge istilasının en yoğun yaşandığı Muratlı'nın Hanoğlu Mahallesi'nde ilaçlama çalışması başlatan Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, arılar ve sıcaklardan ötürü ilaçlamayı akşam üstü saatlerinde yapmayı tercih etti. Yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda ilaçlama yapıldı.

Meralık alanda baş gösteren çekirge yoğunluğuna karşı gerekli önlemlerin alındığına dikkati çeken Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, "Muratlı ilçemizin Hanoğlu Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin dekarlık meralık alanda köylülerimiz ve muhtarımız tarafından bir çekirge yoğunluğu fark ediliyor. Buna istinaden muhtarımızın hem İlçe Tarım, hem İl Tarım Müdürlüğümüz ile irtibata geçmesi ile birlikte Tarım Bakanlığımızın ivedi bir şekilde ilaçları göndermesi ile beraber arıları da dikkati alarak akşam saatleri beklendi ve ilaçlama şu an başladı" dedi.

Tarım alanlarında herhangi bir maddi zararın gözükmediğini de aktaran Milletvekili Diktaş, "Bu anlamda esasında erken önlem almış olduk. Tarlalarımızda, ayçiçeklerimizde herhangi bir maddi zarar gözükmemekte. Çok ufak, etraflarında ufak ufak başlamış iken müdahale edildi. İnşallah hayırlı, bereketli bir ayçiçeği harmanı olmasını temenni ediyoruz. Bu önlemin alınması ile beraber diğer ilçelerimizde, farklı tarlalara da geçmesinin önüne geçilmiş oldu. Bu birkaç gün daha devam edecek, önlemi alıp çözüme hep beraber ulaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.