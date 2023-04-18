ÇEKİCİ, TRAKTÖRLE ÇARPIŞTI; 1 YARALI

KONYA'nın Ilgın ilçesinde traktörle çarpışan çekicinin sürücüsü Mustafa Gök yaralandı.

Kaza, bugün Ilgın- Vakıf Ağıl Mahallesi yolunda meydana geldi. Sefa Mert yönetimindeki gübre yüklü 42 D 2184 plakamı traktör, karşı yönden gelen Mustafa Gök'ün kullandığı çekiciyle çarpıştı. Kazada yaralanan Mustafa Gök, araç içinde sıkıştı. Diğer sürücü Sefa Mert de kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı Gök, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ardından ambulansla Ilgın Devlet Hastanesine Kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.