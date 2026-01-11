Haberler

Filipinler'de Çöp Sahası Çöktü: 4 Kişi Öldü, Onlarca Kişi Kayıp

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler'in Cebu kentinde çöken çöp sahasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kurtarma ekipleri halen kayıp kişilere ulaşmaya çalışıyor, can kaybı sayısının artabileceği uyarısı yapıldı.

MANİLA, 11 Ocak (Xinhua) -- Filipinler'in orta kesimindeki Cebu kentinde perşembe günü öğleden sonra bir çöp sahasının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Cebu Belediye Başkanı Nestor Archival sosyal medyada yaptığı paylaşımda, enkazdan yaralı olarak çıkarılan 12 kişinin bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Yerel yetkililer, kurtarma ekiplerinin kayıp kişilere ulaşmak için çalışmalarına devam ettiğini belirtirken, can kaybı sayısının artabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Zemin dengesizliği ve asetilen gazı riskinin arama-kurtarma operasyonlarını son derece tehlikeli hale getirdiğini kaydeden Archival, ekiplerin büyük bir titizlikle ilerlemesi gerektiğini kaydetti.

Archival, yetkililerin belirli bölgelerde yaşam belirtileri tespit ettiğini belirterek, bu nedenle kazı çalışmalarının dikkatle sürdürülmesi ve sahada daha gelişmiş bir vinç kullanılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza

Pişkinliğiyle pes dedirtti, görüntüler çıkınca ceza yağdı
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı

Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı
Ilgaz'da satılan bal dünyanın en pahalı balı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Dünyanın en pahalı balı, o ilçemizde satıldı
Galatasaray'dan maç sonu flaş karar

Galatasaray'dan maç sonu flaş karar
Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza

Pişkinliğiyle pes dedirtti, görüntüler çıkınca ceza yağdı
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir

Şampiyonluk sonrası ayrılıkları duyurdu