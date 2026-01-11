Filipinler'de Çöp Sahası Çöktü: 4 Kişi Öldü, Onlarca Kişi Kayıp

MANİLA, 11 Ocak (Xinhua) -- Filipinler'in orta kesimindeki Cebu kentinde perşembe günü öğleden sonra bir çöp sahasının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Cebu Belediye Başkanı Nestor Archival sosyal medyada yaptığı paylaşımda, enkazdan yaralı olarak çıkarılan 12 kişinin bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Yerel yetkililer, kurtarma ekiplerinin kayıp kişilere ulaşmak için çalışmalarına devam ettiğini belirtirken, can kaybı sayısının artabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Zemin dengesizliği ve asetilen gazı riskinin arama-kurtarma operasyonlarını son derece tehlikeli hale getirdiğini kaydeden Archival, ekiplerin büyük bir titizlikle ilerlemesi gerektiğini kaydetti.

Archival, yetkililerin belirli bölgelerde yaşam belirtileri tespit ettiğini belirterek, bu nedenle kazı çalışmalarının dikkatle sürdürülmesi ve sahada daha gelişmiş bir vinç kullanılması gerektiğini vurguladı.