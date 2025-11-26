Cebeci Tüneli'nde Hasarlı Trafik Kazası: Ulaşım Aksamaya Uğradı
Sultangazi'deki Cebeci Tüneli'nde yaşanan hasarlı trafik kazası sonrası Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazanın ardından tünel girişinde sürücüler zor anlar yaşadı.
Sultangazi'deki Cebeci Tüneli'nde meydana gelen hasarlı trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.
Cebeci Tüneli'nde, Edirne istikametinde, 34 VIR 05 plakalı aracın karıştığı hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Kazanın ardından tünel girişinde trafik yoğunluğu oluştu.
Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği tünelde, bazı sürücülerin korna çaldığı görüldü.
Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından, tüneldeki trafik akışı normale döndü.
Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel