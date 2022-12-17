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Cdc Tahminleri: ABD'de Bu Sezon 15 Milyondan Fazla Grip Hastalığı Kaydedildi

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Cdc Tahminleri: ABD'de Bu Sezon 15 Milyondan Fazla Grip Hastalığı Kaydedildi

CDC verileri, 10 Aralık'ta biten son haftada ABD'de 23.500'den fazla kişinin grip nedeniyle hastaneye kaldırıldığını gösterdi.

Cdc Tahminleri: ABD'de Bu Sezon 15 Milyondan Fazla Grip Hastalığı KaydedildiABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Rosemead kentinde bulunan bir tıp merkezinde bir kişiye bir doz grip aşısı yapan sağlık çalışanı, 10 Aralık 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

CDC verileri, 10 Aralık'ta biten son haftada ABD'de 23.500'den fazla kişinin grip nedeniyle hastaneye kaldırıldığını gösterdi.

LOS ANGELES, 16 Aralık (Xinhua) -- ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından Cuma günü yayınlanan son tahminlere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sezon şimdiye kadar en az 15 milyon hastalık, 150.000 hastaneye yatış ve 9.300 gripten ölüm meydana geldi.

CDC'ye göre, mevsimsel grip hareketliliği yüksek olmaya devam ediyor, ancak bazı bölgelerde azalıyor gibi görünüyor.

CDC verileri, 10 Aralık'ta biten son haftada ABD'de 23.500'den fazla kişinin grip nedeniyle hastaneye kaldırıldığını gösterdi.

Bu hafta griple bağlantılı 9 çocuk ölümü bildirildi ve bu sezon şimdiye kadar griple bağlantılı çocuk ölümü sayısı toplamda 30'a ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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