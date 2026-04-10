Çaykara'da öğrencilere meyve fidanı dağıtıldı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 200 öğrenciye meyve fidanı dağıtıldı.

İlçe Tarım Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında Taşkıran Hüseyin Vehbi Fettahoğlu İlkokulu, Taşkıran İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Mehmet Aygün İlkokulu ve Şehit Mehmet Aygün İmam Hatip Ortaokulu'ndaki öğrencilere elma, armut, nar, kivi, erik ağacı fidanı dağıtıldı.

Fidanların dikiminin uygulamalı olarak gösterildiği etkinliğe eski Arifiye Belediye Başkanı Yusuf Çelebi, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehmi Çelebi, iş insanı Necati Güneş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Yıldırım katıldı.

Kaynak: AA / Hilmi Kanık
