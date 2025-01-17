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Çaykara'da 2.500 Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı

Çaykara'da 2.500 Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde Zeki Bilge İlkokulunda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine katılan Kaymakam Gürdal Erbek, öğrencilere başarılar dileyerek tatili etkili kullanmaları için tavsiyelerde bulundu.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 2 bin 500 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Zeki Bilge İlkokulunda yapılan karne dağıtım törenine katılan Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

Öğrencilerle sohbet ederek karnelerini veren Erbek, tatili etkili ve verimli kullanabilmeleri için çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Törene, Çaykara İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin, Çaykara İlçe Emniyet Amiri Komiser Alparslan Albayrak, Çaykara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Hilmi Kanık - Güncel
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