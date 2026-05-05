Kocaeli'de bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 6 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir iş yerinin motosikletli kişilerce silahlı saldırıya uğraması sonrası düzenlenen operasyonda 6 şüpheli tutuklandı. Olayda kullanılan silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 26 Nisan'da Çayırova'da bir iş yerine motosikletli kişilerin silahlı saldırı düzenlenmesi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Saha araştırmaları ile teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan tabanca, 3 motosiklet, 1 AK-47 kalaşnikof mermisi, sahte 100 dolar, sahte 100 avro, sahte olduğu değerlendirilen 15 adet Amerikan doları, 7,65 milimetre çapında 10 mermi, 11 sentetik uyuşturucu ecza maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay
