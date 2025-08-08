Çayırlı'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde O.B. ve Hakkı Y. arasında tartışma çıktı. Kavga sırasında O.B., Hakkı Y'yi bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Olayın ardından O.B. gözaltına alındı.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İlçe merkezinde O.B. (46) ve Hakkı Y. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.B, Hakkı Y'yi göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çayırlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hakkı Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli O.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
