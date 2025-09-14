Çayeli'nde Düşme Sonucu Ayağı Kırılan Kişi Kurtarıldı
Rize'nin Çayeli ilçesinde çay bahçesinde düşen N.A'nın ayağı kırıldı. AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kişiyi sedye ile ambulansa ulaştırarak hastaneye sevk etti.
Rize'nin Çayeli ilçesinde yaş çay bahçesinde düşüp ayağı kırılan kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
İlçeye bağlı Esendağ köyünde çay topladığı sırada dengesini kaybederek düşen N.A'nın ayağı kırıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaralı kişiyi bulunduğu yerden çıkartarak patika yoldan sedye ile taşıyarak ambulansa ulaştırdı.
N.A, sevk edildiği Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel