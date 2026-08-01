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Çayda boğulma tehlikesi geçiren oğlu ile yeğenini kurtarmak isterken öldü

Çayda boğulma tehlikesi geçiren oğlu ile yeğenini kurtarmak isterken öldü
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MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren oğlu ile yeğenini kurtarmak için girdiği çayda akıntıya kapılan Mehmet Raşit Pelit (38), yaşamını yitirdi.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren oğlu ile yeğenini kurtarmak için girdiği çayda akıntıya kapılan Mehmet Raşit Pelit (38), yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Tohma Çayı'nda meydana geldi. Mehmet Raşit Pelit, oğlu ile yeğeninin serinlemek için girdikleri çayda boğulma tehlikesi geçirdiğini görüp kurtarmak için suya atladı. Ancak Pelit, akıntıya kapılarak kayboldu. Çocuklar ise çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İhbar ile bölgeye sağlık, jandarma ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Pelit'i bulup sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Raşit Pelit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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