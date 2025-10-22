Çaycuma'da Kayıp Kadının Cansız Bedeni Bulundu

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Zonguldak Valiliği, Çaycuma ilçesinde kuyuda cansız bedeni bulunan Hasret Akkuzu'nun ölümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Akkuzu ailesinin 13 Ekim'de kayıp başvurusunda bulunduğu belirtilirken, "19 Ekim 2025'te saat 11.00 sıralarında Helvacılar Köyü yakınlarında bir su kuyusu içerisinde bir şahsa ait cansız beden bulunduğu yönünde ihbar alınmıştır. Olay yerine intikal eden Olay Yeri İnceleme, AFAD ve SAK ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, cansız beden saat 15.00 sıralarında kuyudan çıkarılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde, bulunan cansız bedenin kayıp Hasret Akkuzu'ya ait olduğu, saat 19.15 itibarıyla ailesi ve yakınları tarafından teşhis edilmiş olup, maktule ait cansız beden gerekli incelemeler yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiştir" denildi.

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titizlikle adli soruşturma yürüttüğü kaydedilen açıklamada, Aydın ve Zonguldak İl Jandarma Komutanlıkları'nın koordineli çalışmasıyla Deniz Boyacı'nın bugün yakalandığı belirtildi.

Ali Sencer ARSLAN/ÇAYCUMA, (Zonguldak),