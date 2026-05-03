Çaya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

BATMAN'da çaya düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Bitkin ve aç olduğu belirlenen köpek, doyurulduktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, Batman girişinde bulunan köprünün altından geçen Batman Çayı'nda meydana geldi. Havlama sesi duyanlar, çayda yavru bir köpeğin mahsur kaldığını fark etti. Kendi imkanlarıyla köpeği çıkaramayanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven ve ip yardımıyla itfaiye eri Mehmet Aktan, köpeğin bulunduğu alana indi. Çalışmayla bulunduğu yerden çıkarılan köpeğin bitkin ve aç olduğu görüldü. Kurtarılan köpek, doyurulduktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı