Çay Kaymakamı Fatih Topuz Anadolu Lisesini Ziyaret Etti
Çay Kaymakamı Fatih Topuz, Anadolu Lisesini ziyaret ederek FCL Proje Sınıfını inceledi. Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Topuz, ayrıca uyuşturucu ve uyarıcı maddeler hakkında ailelere yönelik bir seminere katıldı.
Çay Kaymakamı Fatih Topuz, Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Okul idaresinde çalışmalar hakkında bilgi alan Topuz, Future Classroom Lab (FCL) Proje Sınıfını inceledi.
Topuz, sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti, başarılar diledi.
Ziyarette, Topuz'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akif Türk eşlik etti.
Çay'da seminer
İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi.
Narkotik polislerince, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda ailelere, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler hakkında bilgilendirme yapıldı.
"En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi, çerçevesinde madde bağımlılığı ve uyuma aplikasyonu tanıtıldı.
Seminere, Çay Kaymakamı Fatih Topuz, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Albayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akif Türk ve kurum müdürleri de katıldı.