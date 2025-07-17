Çay'da Otobüs ve Kamyon Çarpıştı: 7 Yaralı

Çay'da Otobüs ve Kamyon Çarpıştı: 7 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen kazada, otobüs ile kamyon çarpıştı. Olayda biri çocuk 7 kişi yaralandı ve durumlarının ağır olmadığı bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu biri çocuk 7 kişi yaralandı.

A.Ş. (43) idaresindeki 03 PS 933 plakalı belediye otobüsü, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Ali Kaleli Kavşağı'nda ışık ihlali yaptığı iddia edilen H.D'nin kullandığı 68 ADM 761 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüs sürücüsü ile biri çocuk 6 yolcu yaralandı.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Kadir Kiper - Güncel
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