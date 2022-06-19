Bakan Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu ile görüştü
AA - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Priştine'de, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu tarafından kabul edildi.
Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması
Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Priştine'de, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu tarafından kabul edildi.
AA / Güncel