Çavuşoğlu: "Biz tüm komşularımızın toprak bütünlüğünü destekliyoruz"
AA - Mustafa Çavuş - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması SİNOP - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sinop Valiliği tarafından düzenlenen vatandaş iftar programına katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması SİNOP - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sinop Valiliği tarafından düzenlenen vatandaş iftar programına katıldı. (2)
Çavuşoğlu:
"Biz tüm komşularımızın toprak bütünlüğünü destekliyoruz"