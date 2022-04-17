Çavuşoğlu: "Biz tüm komşularımızın toprak bütünlüğünü destekliyoruz" - Haberler

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Çavuşoğlu: "Biz tüm komşularımızın toprak bütünlüğünü destekliyoruz"

AA - Mustafa Çavuş - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması SİNOP - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sinop Valiliği tarafından düzenlenen vatandaş iftar programına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması SİNOP - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sinop Valiliği tarafından düzenlenen vatandaş iftar programına katıldı. (2)

Çavuşoğlu:

"Biz tüm komşularımızın toprak bütünlüğünü destekliyoruz"

Çavuşoğlu: Biz tüm komşularımızın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Çavuşoğlu: Biz tüm komşularımızın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Çavuşoğlu: Biz tüm komşularımızın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Çavuşoğlu: Biz tüm komşularımızın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

AA / Mustafa Çavuş - Güncel

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