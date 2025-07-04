Çatalzeytin'de Karadeniz Açıklarında Hortum Oluştu

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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sabah saatlerinde, kıyıya yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Karadeniz üzerinde bir hortum meydana geldi. Hortum çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve kısa süre sonra etkisini kaybetti.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, Karadeniz açıklarında hortum oluştu.

İlçede sabah saatlerinde kıyıya yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta, Karadeniz üzerinde hortum meydana geldi.

Hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hortum, bir süre sonra etkisini kaybetti.

Kaynak: AA / Elif Erdoğdu Hamarat - Güncel
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