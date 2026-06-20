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Çatalca'da Yamaç Paraşütü Yapan 2 Kişi Kayalıklara Çarparak Yaralandı

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İstanbul Çatalca'da yamaç paraşütü yapan 1'i çocuk 2 kişi, rüzgarın etkisiyle kayalıklara çarparak yaralandı. Mahsur kalan yaralılar ekipler ve vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

(İSTANBUL) - İstanbul'un Çatalca ilçesinde yamaç paraşütü yapan 1'i çocuk 2 kişi, rüzgarın etkisiyle kayalıklara çarparak yaralandı. Kayalıklarda mahsur kalan yaralılar, ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çatalca'ya bağlı Ormanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yamaç paraşütü yapan Tahsin G. (56) ile Defne Nur S. (13), havada bulundukları sırada rüzgara kapıldı. Paraşütün kontrolden çıkması sonucu kayalıklara çarpan iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kayalıklarda mahsur kalan yaralılar, ekiplerin ve çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ihbarın ardından ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaştığını belirtti.

Güner, "Sağlık ekiplerimiz tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı çocuğumuz ambulansla hastaneye nakledilmiş, diğer yaralımızın sevki ise ambulans helikopter aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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