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İstanbul'da yamaç paraşütü yapan 2 kişi kayalıklara çarparak yaralandı

İstanbul'da yamaç paraşütü yapan 2 kişi kayalıklara çarparak yaralandı
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Çatalca Ormanlı Mahallesi'nde yamaç paraşütü yapan Tahsin G. (56) ve Defne Nur S. (13), rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkan paraşütle kayalıklara çarptı. Yaralılar, ekipler ve vatandaşların yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Çatalca'da yamaç paraşütü yaparken rüzgarın etkisiyle kayalıklara çarpan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Ormanlı Mahallesi'nde yamaç paraşütü yapan Tahsin G. (56) ile Defne Nur S. (13), havada rüzgara kapıldı.

Rüzgarın etkisiyle paraşütün kontrolden çıkması üzerine kayalıklara çarpan 2 kişi yaralandı.

Bölgedeki bir plajda görevli cankurtaran ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kayalıklarda mahsur kalan yaralılar, ekipler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Çatalca'da yamaç paraşütü faaliyeti sırasında rüzgarın etkisiyle kayalıklara çarpan 1'i çocuk 2 vatandaşın yaralandığı ihbarı üzerine ekiplerin hızla olay yerine sevk edildiğini belirtti.

Güner, paylaşımında, "Sağlık ekiplerimiz tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı çocuğumuz ambulansla hastaneye nakledilmiş, diğer yaralımızın sevki ise ambulans helikopter aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk
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