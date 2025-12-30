Çatalca'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Çatalca'da tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaleiçi Mahallesi Topuklu Caddesi'nde tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler evin yanındaki depoya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde ve depoda hasara yol açtı.

Öte yandan, evden yükselen alevler, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.