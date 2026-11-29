İstanbul Valisi Davut Gül, Çatalca'da şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen dere taşkınında 32 kişinin kurtarıldığını, 4 kişinin kurtarılması için de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Vali Gül, Çatalca'da kuvvetli yağış nedeniyle Karamandere'nin taşması sonucu bazı araçlar ile prefabrik yapıların da bulunduğu arazilerin su altında kaldığı bölgeyi ziyaret etti.

Ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Gül, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çatalca'da yoğun yağış nedeniyle bazı mahallelerde taşkınların meydana geldiğini belirten Gül, "Şimdiye kadar tam olarak 32 hemşehrimiz kurtarıldı. Çok fazla bir su derinliği yok ama hemşehrilerimizin olduğu bölgeye araçlar gidemediği için çalışma kurtarma botları ve buna benzer araçlarla yapılıyor. Şu an 4 hemşehrimize ulaşmaya çalışıyorlar. Biraz sonra da o hemşehrilerimiz kurtarılacak." diye konuştu.

Gül, bundan sonraki süreçte yeni taşkınların olmaması için taşkın sebepleriyle ilgili çalışmaların yapılacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Can kaybı olmaması, yaralı olmaması en büyük tesellimiz. Diğer konuları da arkadaşlarımız çalışacaklar. Hepimize geçmiş olsun. Kayıp yok. Zaten gündüz gözüyle arkadaşlarımızın nerede olduklarını biliyoruz. Onlara da şu an hem AFAD hem itfaiye hem belediyemizin diğer imkanları ulaşmaya çalışıyor. Nerede olduklarını biliyoruz, herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Buna benzer bir sıkıntıları yok. İnanıyorum ki yarım saat, bir saat içerisinde diğer 4 arkadaşımıza da ulaşacağız. Hepimize geçmiş olsun."

Kaynak: AA