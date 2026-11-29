ÇATALCA'da etkili olan sağanağın ardından meydana gelen selde mahsur kalan 32 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul genelinde etkili olan sağanak, Çatalca'da sel ve su baskınlarına neden oldu. İlçede özellikle Karatepe Çıkmazı Sokak ve çevresinde etkili olan yağışın ardından dere yatağı taştı. Dereden taşan sular kısa sürede çevredeki sokaklara yayıldı. Sokakların suyla kaplandığı bölgede bazı araçlar sel sularının içerisinde kaldı. Sel nedeniyle bölgede bulunan bazı kişiler mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sel sularının arasında mahsur kalan 32 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda mahsur kalanların tamamı güvenli bölgeye çıkarıldı.

KURTARILMA ANLARI KAMERADA

Öte yandan, selde mahsur kalan kişilerin ekipler tarafından kurtarıldığı anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, ekiplerin sel sularının bulunduğu bölgede mahsur kalan kişilere ulaşarak kurtarma çalışması yaptığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı