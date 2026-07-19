Çatalca'da otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Çatalca İzzettin Mahallesi'nde otluk alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Çatalca'da otluk alanda çıkan ve ağaçlık bölgeye sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzzettin Mahallesi İzzetbaba Caddesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, ormanlık alana sirayet etti.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Ferhat Yasak