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Çatalca'da operasyonda 11 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Çatalca'da operasyonda 11 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Çatalca'da 11 kilo 500 gram kokainin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çatalca'da 11 kilo 500 gram kokainin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Çatalca'da belirlenen bir adres ile 2 araca operasyon düzenledi.

Adreste ve araçlarda yapılan aramalarda 11 kilo 500 gram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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