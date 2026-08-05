Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR Yangını Tarım Arazisine Sıçradı

ÇATALCA, Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil lastiği yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, yol kenarındaki tarım arazisine sıçradı. Ekipler ve köylülerin müdahalesiyle söndürülen yangında dorse kullanılamaz hale gelirken, tarım arazisinin bir bölümü de zarar gördü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca Nakkaş mevkisinde, Macaristan'a gitmek üzere seyir halinde olan NP 090 LG plakalı TIR'ın dorsesinde çıktı. Otomobil lastiği yüklü olduğu öğrenilen TIR'da henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN TARIM ARAZİSİNE SIÇRADI

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, otoyol kenarındaki tarım arazisine de sıçradı. Bunun üzerine bölgeye orman ekipleri yönlendirilirken, çevredeki köylüler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Yangında TIR'ın dorsesi tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, tarım arazisinin bir bölümü de zarar gördü. Yabancı uyruklu TIR şoförünün yangından yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı