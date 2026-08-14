Haberler

Çatalca'da kendini eve kapatıp uzun namlulu silahla çevreye ateş açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Derya EVREN KORKMAZ /İSTANBUL Çatalca'da uzun namlulu silahlı bir kişi, kendini eve kapatıp çevreye ateş açtığı öne sürüldü.

Derya EVREN KORKMAZ /İSTANBUL Çatalca'da uzun namlulu silahlı bir kişi, kendini eve kapatıp çevreye ateş açtığı öne sürüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Olay, sabah saatlerinde Çatalca Yalıköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uzun namlulu silah taşıdığı belirtilen İrfan A., kendisini eve kapatıp, pencereden çevreye ateş açtı. İhbaer üzerien bölgeye jandarma ekibi sevk edildi. Şüphelinin jandarma ekiplerine yönelikte elindeki silahla ateş açtığı öne sürüldü. Şüpheliyi ikna etme çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekile taciz dayağına ilk yorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lukaku Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yaptı
Tarık Mengüç'ten üzen haber! Gözler patolojiden gelecek sonuçta

Tarık'ın hayranları şokta!

AK Parti'ye geçeceği söylenen Ümit Dikbayır'dan sürpriz karar

AK Parti'ye geçeceği söylenen milletvekilinden sürpriz karar
Yok artık Lukaku! Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı

Antrenman saatini duyunca verdiği cevap olay oldu
Kocasının yaptığı rezilliği ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi

Kocasının rezilliğini ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler