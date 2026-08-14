Çatalca'da kendini eve kapatıp uzun namlulu silahla çevreye ateş açtı

Derya EVREN KORKMAZ /İSTANBUL Çatalca'da uzun namlulu silahlı bir kişi, kendini eve kapatıp çevreye ateş açtığı öne sürüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Olay, sabah saatlerinde Çatalca Yalıköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uzun namlulu silah taşıdığı belirtilen İrfan A., kendisini eve kapatıp, pencereden çevreye ateş açtı. İhbaer üzerien bölgeye jandarma ekibi sevk edildi. Şüphelinin jandarma ekiplerine yönelikte elindeki silahla ateş açtığı öne sürüldü. Şüpheliyi ikna etme çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı