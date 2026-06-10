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Çatalca'da evde izinsiz beslenen 42 yılana el konuldu

Çatalca'da evde izinsiz beslenen 42 yılana el konuldu
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Çatalca'da Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile polisin düzenlediği operasyonda, izin belgesi olmadan beslenen 42 yılan ele geçirildi. Yılanları bulunduran kişiye para cezası kesildi.

ÇATALCA'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, gerekli izin belgeleri olmadan beslenen 42 yılana el konuldu. Yılanları izinsiz bulunduran kişiye para cezası yazıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gelen bir ihbarı değerlendiren ekiplerimiz, kolluk kuvvetleriyle birlikte Çatalca'daki bir evde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan 18 piton yılanı, 21 Mısır yılanı ve 3 king yılanı tespit edildi. Ekiplerimiz tarafından söz konusu yılanlara el konularak koruma altına alındı. İlgili şahıs hakkında ise idari para cezası uygulandı. Yaban hayvanlarının izinsiz olarak bulundurulmasına yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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