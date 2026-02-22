Çatalca'da Eşi Tarafından Öldürülen Gülten Ürkmez Son Yolculuğuna Uğurlandı
Çatalca'da, durakta karşılaştığı eşi Serkan Ürkmez tarafından öldürülen 42 yaşındaki Gülten Ürkmez, ikindi namazının ardından Bilkılıç Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Bu üzücü olay, yerel toplulukta derin bir etki yaratarak kadına yönelik şiddet konusunda tartışmalara yol açtı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı