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Çatalca'da Kamyon Elektrik Direğine Çarpıp Bahçeye Girdi: 1 Yaralı

Çatalca'da Kamyon Elektrik Direğine Çarpıp Bahçeye Girdi: 1 Yaralı
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Çatalca Nakkaş Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, elektrik direğine çarparak yoldan çıktı. Bahçeye girip bir binanın duvarına çarpan kamyonun şoförü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından şoför hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza anı ise çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÇATALCA'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarpan kamyon, yoldan çıkarak bahçeye girdi. Bahçeden geçerek binanın duvarına çarpan kamyonun şoförü, kazada yaralandı.

Kaza, Nakkaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyon, bahçeye girerek binanın duvarına çarptıktan sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kamyon şoförü hastaneye kaldırıldı. Şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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