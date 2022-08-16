İSTANBUL ? ÇATALCA'DA AYÇİÇEĞİ TARLASINDA BULUNAN CESET MÜTEAHHİT EMRE ÖZTÜRK'E AİT ÇIKTI

ÇATALCA'da ayçiçeği tarlasında bulunan ceset 29 yaşındaki iş insanı Emre Öztürk'e ait çıktı. Öztürk'ün 17 yerinde bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilirken polis şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi'nde geçen pazar günü ayçiçeği tarlasının yanından geçen bir kişi, aynı aracın 2 gündür yolun kenarında park ettiğini gördü. Bunun üzerine durumdan şüphelenen kişi ayçiçeği tarlasına baktı. Yerde üzerinde kan olan bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis, güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Ceset, kimliğinin ve ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

17 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Cesedin müteahhitlik yapan Emre Öztürk'e ait olduğu ortaya çıktı. Adli tıp kurumunda ceset üzerinde yapılan incelemede, Öztürk'ün 17 yerinden bıçaklandığı tespit edildi. Polis, Öztürk'ü öldüren şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.