Çatalca'da kaçak et operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul'un Çatalca ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 306 kilogram at eti ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, 'halk sağlığını tehdit' suçlamasıyla tutuklandı.

Jandarmanın operasyonuyla gözaltına alınan şüpheliler N.B, İ.A. ve D.S, Silivri Adalet Sarayı'na götürüldü.

Şüpheliler, savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerin "halk sağlığını tehdit" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Olay

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı, Büyükkılıçlı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin, dün ihbar üzerine Beyciler köyü mevkisinde durdurduğu bir araçta, piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirilen 306 kilogram at eti ele geçirilmiş, araçtaki N.B, İ.A. ve D.S. gözaltına alınmıştı.

Operasyonun devamında Hallaçlı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte arama yapan ekipler, kesilen atlara ait kemik parçaları, 1'i kurusıkı olmak üzere 5 tabanca, 3 pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi bulmuştu.

Çiftlikteki Özbekistan uyruklu 4 kişi ile Türkmenistan uyruklu 1 kişinin ifadelerine başvurulmuştu.

Ele geçirilen etler, incelenmek ve imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, çiftlikte bulunan 120 atla ilgili de inceleme başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun
İran savaşta 2. aşamaya geçiyor: ABD'nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak

İran savaşta yeni aşamaya geçiyor: Yarından itibaren hepsini vuracağız
Sinop'ta 10 bin böceğe 'kamu' görevi

Binlerce böceğe 'kamu' görevi! O ilimizde mesaiye başlayacaklar
Afrika değil Denizli! Mantar aramak için çıktığı ormanda karşılaştığı hayvana bakın

Afrika değil Denizli! Ormanda karşısına çıkan hayvana bakın
Böyle takı töreni görülmedi! Dansı davetlileri mest etti

Herkes bu kızı konuşuyor! Böyle takı töreni görülmedi
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü

Köpeğini ağaca asıp öldürdü! Gerekçesi olaydan daha skandal
Sinop'ta 10 bin böceğe 'kamu' görevi

Binlerce böceğe 'kamu' görevi! O ilimizde mesaiye başlayacaklar
AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Yasin Şankazan'dan Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmayla ilgili açıklama

AK Parti'den Etimesgut Belediyesi’ne soruşturmayla ilgili açıklama
Polonya da Trump'ın isteklerine sırt çevirdi, Patriotlar yerinde kalıyor

Bir Avrupa ülkesi daha sırt çevirdi: Patriotlar yerinde kalıyor