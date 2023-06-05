Çatalağzı belde belediyesine saldırı; o anlar kamerada (2)

2 ŞÜPHELİ ADLİYEDEZonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde belediye binasına girip, belediye başkanının kendilerine iş bulmadığını öne sürerek, ellerindeki levye ve demir sopalarla makam odasının camlarını kıran Eşref Ç. ve Muhammet Ö., adliyeye sevk edildi.