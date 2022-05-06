Çataklı: "Bu ülkenin işgal edildiğini söylemek bu devlete ve aziz millete bir hakaret ve aşağılamadır"

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. (6)

"Bu ülkenin işgal edildiğini söylemek bu devlete ve aziz millete bir hakaret ve aşağılamadır"

"Bu provokasyonların öncelikli amaçlarından bir tanesi 2023 seçimleridir"

"Elbette göçmen sayısının azalması gerekir. Bununla ilgili bir politikamız var"