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Çat'ta kursiyerlerin yıl sonu eserleri sergilendi

Çat'ta kursiyerlerin yıl sonu eserleri sergilendi
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Erzurum'un Çat ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el sanatları, dekoratif ürünler ve tekstil eserleri yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu.

Erzurum'un Çat ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı eserler, düzenlenen yıl sonu sergisinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Çat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda eğitim alan kursiyerlerin çalışmalarının tanıtılması için İlçe Spor Salonu'nda yıl sonu sergisi açıldı.

Sergide geleneksel el sanatları, dekoratif ürünler, giyim ve ev tekstil ürünlerinin yer aldığı onlarca eser vatandaşların beğenisine sunuldu.

Çat Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Rıdvan Demirci, açılışta yaptığı konuşmada, merkezin ilçedeki herkese hitap ettiğini söyledi.

Merkezde vatandaşların ilgi, istek, ihtiyaç ve beklentilerine göre çalışma yürütüldüğünü belirten Demirci, kurslarla vatandaşların beceri edinmesini ve geliştirerek üretime katkıda bulunmalarını hedeflediklerini ifade etti.

Demirci, kursların aynı zamanda vatandaşların sosyalleşmesine ve kültürel hayata daha aktif katılmasına da vesile olduğunu anlattı.

Açılışa, Kaymakam İrem Baha Yağan ve ilçedeki bazı kurumların müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca
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