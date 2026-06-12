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Çat Barajı'ndaki adalar su seviyesindeki yükselmeyle yeniden hareket etmeye başladı

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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda geçen yıl su seviyesinin düşmesiyle karaya oturan adalar, su seviyesinin yükselmesiyle yeniden hareket etmeye başladı. Kaymakam ve üniversite heyeti bölgede inceleme yaptı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan adalar su seviyesindeki yükselmeyle yeniden hareket etmeye başladı.

Geçen yıl su seviyesindeki düşüşler nedeniyle karaya oturan adalar, barajdaki su seviyesinin yükselmesiyle birlikte hareketlendi.

Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Akça, Çat Barajı'nda incelemede bulundu.

Heyet daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Selim Sonkaya
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