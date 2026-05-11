Haberler

"Casusluk" Davasında İlk Duruşma Başladı…

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün’ün “siyasal casusluk” iddiasıyla tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması başladı. Duruşmada ilk olarak Hüseyin Gün’ün savunması dinleniyor.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün "siyasal casusluk" iddiasıyla tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmada ilk olarak Hüseyin Gün'ün savunması dinleniyor.

"Casusluk" suçlamasıyla 4 Temmuz 2025'te tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için ifade veren Hüseyin Gün'ün iddiaları üzerine açılan davanın ilk duruşması, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan 4 no'lu duruşma salonunda görülüyor."

Duruşma salonunun küçük olması nedeniyle girişte jandarma, izleyiciler, avukatlar ve basın mensupları arasında tartışmalar yaşandı.

İmamoğlu, Yanardağ, Özkan ve Gün jandarma eşliğinde duruşma salonuna getirildi. Bu sırada Yanardağ, "Amerikancı bir iktidar var. Emperyalizmin işbirlikçileri yurtseverleri casuslıkla suçluyor" diye izleyici kısmına seslendi.

Mahkeme Başkanı, ilk olarak Hüseyin Gün'ün savunmasıyla başlanacağını söyledi. Duruşmada, kimlik tespitinin ardından Gün'ün, savunmasına başladı.

İddianamede neler var?

"Casusluk" iddianamesinde, "dijital materyallerinde bulunan ve İBB veri tabanına ait olduğu tespit edilen veriler üzerinden çok sayıda vatandaşın kişisel bilgilerine erişim sağlandığı, Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşların kişisel bilgilerini, mevcut nüfuzun kullanılması suretiyle ele geçirerek yabancı istihbarat servisi elemanlarına aktardığı, bu durumdan siyasi olarak menfaat edinme gayesinde bulunduğu" iddia ediliyor."

İddianamede, "Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olması akabinde mensubu olduğu başta CHP'yi ele geçirerek Cumhurbaşkanı adayı olma yolunu açmak amacıyla faaliyetlerde bulunulduğu" da belirtiliyor.

Kaynak: ANKA
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı

Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı da aynı ilimizde karantinada

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 sayfalık ifadeden çarpıcı detay: 'Görsem tanımam' dediği Gökhan Böcek'ten Ağbaba'yı zora sokacak sözler

"Tanımam" dediği oğul Böcek'ten Ağbaba'yı zora sokacak sözler
Uyku tutmadı, 13 kişinin hayatını kurtardı

Uyku tutmadı, 13 kişinin hayatını kurtardı
Mert Hakan'ın Fener kariyeri bitti

Fener kariyeri bitti!

40 sene sonra gelen şampiyonluk! Son düdükle sahaya daldılar

Tam 40 sene sonra gelen şampiyonluk! Son düdükle sahaya daldılar

8 sayfalık ifadeden çarpıcı detay: 'Görsem tanımam' dediği Gökhan Böcek'ten Ağbaba'yı zora sokacak sözler

"Tanımam" dediği oğul Böcek'ten Ağbaba'yı zora sokacak sözler
Şampiyonluk maçına damga vuran hareket! Resmen gidişatı değiştirdi

Şampiyonluk maçının kaderini değiştiren hareket

Ne olduysa o gece oldu! Galatasaray'ın kaderini değiştiren yemek

Ne olduysa o gece oldu! Milyonların kaderini değiştiren yemek