Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından "Casperlar" suç örgütüne ilişkin açıklama Açıklaması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonda, kamuoyunda 'Casperlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik 21 ilde 117 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıkça yapılan açıklamada, Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "yeni nesil silahlı suç örgütleri" ne yönelik soruşturma işlemleri yürütüldüğü belirtildi.

Kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen, "Hamuş" kod adlı İsmail Atız'in sözde liderliğinde suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütü hakkında İstanbul geneli ve başkaca şehirlerde yürütülen faaliyetler kapsamda, "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütüne üye olma", "örgüt propagandası yapma", "kasten adam öldürme", "kasten adam öldürmeye teşebbüs etme", "nitelikli yağma", "nitelikli hırsızlık", "silahlı tehdit", "kasten yaralama", "silahla kasten yaralama", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma", "resmi belgede sahtecilik", "6136 sayılı kanuna muhalefet etme", "kasten yangın çıkarma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından 30 Aralık 2025'te 145'i tutuklu 223 şüpheli hakkında iddianame hazırlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devam eden soruşturmalar neticesinde; anılan silahlı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerinin süreklilik arz edecek şekilde devam ettiğine yönelik kolluk birimlerince yeni tespitlere ulaşılmıştır. Bu kapsamda, örgütün eylemlerinde yer aldığı, örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen, ayrıca Instagram isimli sosyal medya platformu üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 117 şüpheli hakkında, 223 farklı adreste arama, el koyma, yakalama ve gözaltı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla; İstanbul başta olmak üzere Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, İzmir, Malatya, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gerekli talimatlar verilmiştir."

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar - Güncel
