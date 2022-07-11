ÇASOV YAR - Donetsk bölgesindeki Çasov Yar şehri Rus güçlerince vuruldu (3) Rus güçlerinin, Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Çasov Yar şehrine yönelik dün düzenlediği hava saldırıları sonucu bazı konutlar yıkıldı ve altyapı ağır hasar gördü. Rus güçlerinin, Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Çasov Yar şehrine yönelik dün düzenlediği hava saldırıları sonucu bazı konutlar yıkıldı ve altyapı ağır hasar gördü. Evleri hasar gören Ukraynalılar yaşadıklarını AA muhabirine anlattı. AA / Narciso Contreras - Güncel Ukrayna Donetsk Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› ÇASOV YAR - Donetsk bölgesindeki Çasov Yar şehri Rus güçlerince vuruldu (3) - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.