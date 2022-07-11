ÇASOV YAR - Donetsk bölgesindeki Çasov Yar şehri Rus güçlerince vuruldu (3) - Haberler

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ÇASOV YAR - Donetsk bölgesindeki Çasov Yar şehri Rus güçlerince vuruldu (3)

AA - Narciso Contreras - Güncel
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Rus güçlerinin, Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Çasov Yar şehrine yönelik dün düzenlediği hava saldırıları sonucu bazı konutlar yıkıldı ve altyapı ağır hasar gördü.

Rus güçlerinin, Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Çasov Yar şehrine yönelik dün düzenlediği hava saldırıları sonucu bazı konutlar yıkıldı ve altyapı ağır hasar gördü. Evleri hasar gören Ukraynalılar yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

AA / Narciso Contreras - Güncel

Ukrayna Donetsk Güncel Haberler

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