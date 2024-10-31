Çarşıbaşı'na Yeni Kaymakam Atandı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesine atanan Kaymakam Zahid Bahadır Semiz, görevine başladı.

Kaymakamlık Salonunda kurum amirleri ile bir araya gelen Semiz, ilçedeki proje ve diğer çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Çarşıbaşı'nda görev yapacak olmanın heyecanını yaşadığını belirten Semiz, "Çarşıbaşı Kaymakamı olarak görev yaptığım süre zarfında, devletimizin adaletini, şefkatini, gücünü ve büyüklüğünü bir inanç, kararlılık ve disiplinle göstermeye çalışacağım." dedi.