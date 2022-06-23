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Çarşamba ilçesinde kivi üretim alanları artıyor

AA - Yaşar Karaman - Güncel
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Çarşamba ilçesinde kivi üretim alanları artıyor

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, ilçede kivi üretiminin yaygınlaştığını belirtti.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, ilçede kivi üretiminin yaygınlaştığını belirtti.

Eğrikum Mahallesi'nde Ömer Öntürk'ün kivi bahçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk ile incelemede bulunan Aydemir, Çarşamba Ovası'nda geçen sene 3 bin 700 dönüm olan kivi üretim alanının bu yıl 4 bin 500 dönüme çıktığını söyledi.

İlçelerinin kivi üretiminde Karadeniz Bölgesi'nde birinci olduğunu belirten Aydemir, "Fındığa alternatif olarak üretmeye başlayan üreticilerimiz, kivinin bakımının zor olmasına rağmen pazarının geniş olduğunu, her sene rahatlıkla satabildiklerini söylüyor. Üreticilerimiz, özellikle Yeşilırmak Nehri'nin kenarlarında kivi üretimine yöneliyor. Ürüne baktığımızda geçen seneki kadar hasat olacağını söyleyebiliriz." dedi.

Öntürk de kivi üretimine yaklaşık 20 sene önce başladığını, 150 dönüm arazide üretimini sürdürdüğünü kaydetti.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

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