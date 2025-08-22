Çarşamba'da Traktör Kazası: 2 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde traktörün su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

E.A. (69) idaresindeki 20 RC 724 plakalı traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kürtün Mahallesi Hapan Kulağı mevkisinde yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada araçta bulunan A.A. (73) ve E.A. (67) yaralanırken, sürücü yara almadan kurtuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.A, burada yapılan müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.