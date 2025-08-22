Çarşamba'da Traktör Kazası: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir traktörün su kanalına devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörü devirdi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde traktörün su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

E.A. (69) idaresindeki 20 RC 724 plakalı traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kürtün Mahallesi Hapan Kulağı mevkisinde yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada araçta bulunan A.A. (73) ve E.A. (67) yaralanırken, sürücü yara almadan kurtuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.A, burada yapılan müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
Rapçi Çakal'a konser sonrası silahlı saldırı

Tekirdağ'da festival kanlı bitti! Ünlü isme konserde silahlı saldırı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak

Bir büyükşehirde durum vahim! Su kesintisi artık 3 günde bir olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.