Çarşamba'da Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 67 yaşındaki A.T. yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

A.T. (67) idaresindeki 55 ADL 534 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Dikbıyık mevkisinde S.K'nin (56) kullandığı 55 AHV 98 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü A.T, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi

Memur zammı için hükümete rakam önerdi: Gelin bunu yapın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'nun transferi iptal mi oldu? Mourinho açıkladı

Kerem'in transferi iptal mi oldu? Mourinho açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.