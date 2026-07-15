Çarşamba'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.K. idaresindeki 55 ADC 209 plakalı motosiklet, Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde M.S. yönetimindeki 55 GZ 206 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman