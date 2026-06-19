Haberler

Samsun'da hafif ticari araç minibüsle çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Samsun'da hafif ticari araç minibüsle çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Minibüs, çarpışmanın etkisiyle beton elektrik direğine çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın minibüsle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Z.D. (59) idaresindeki 55 AUA 577 plakalı minibüs, Sarıcalı Mahallesi Baraj yolu Caddesi'nde F.K'nın (28) kullandığı 55 GP 757 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Savrulan minibüs, yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı.

Kazada minibüs sürücüsü ile araçta bulunan M.D. (33) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor'da büyük finalin adı belli oldu! Nagehan şampiyonluk yarışında yerini aldı

Survivor'da büyük finalin adı belli oldu
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi

Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
Kanada ile Katar birbirine girdi! Bu maçta yok yok

Son düdük gelince ortalık savaş alanına döndü
ABD-İsrail kavgası büyüyor: 9 milyonluk ülkesiniz...

ABD-İsrail kavgası büyüyor! Bugüne kadarki en sert uyarı
Sokak çetesine şafak baskını! 5 ilde onlarca gözaltı var

Sokak çetelerine ağır darbe! Gözaltılar arasında avukatlar da var
Dünya Kupası tarihinde eşine az rastlanır istatistik! Kanada ceza sahasına 97 kez girdi

Dünya Kupası'nda oynanan maça bakın! Yorumu size bırakıyoruz

Geri manevra faciaya dönüştü! 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Ölüm böyle geldi!