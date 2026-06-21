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Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Y.Ş. (61) idaresindeki 52 FS 306 plakalı otomobil, Eğercili mevkisinde M.Ç'nin (25) kullandığı 55 AEJ 425 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Y.Ş. ile araçlarda bulunan U.A. ve A.Ş. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman
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