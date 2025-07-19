Çarşamba'da Elektrik Akımına Kapılan Belediye Çalışanı Hayatını Kaybetti

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde belediye çalışanı Murat Ak, çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası sağlık ekipleri ve jandarma bölgeye sevk edildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrik akımına kapılan belediye çalışanı hayatını kaybetti.

Çarşamba Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde işçi olarak çalışan Murat Ak, Dikencik Mahallesi'nde çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ak'ın cenazesi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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